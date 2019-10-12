Артист показал снимок с девушкой

Филипп Киркоров на своей странице в Instagram неожиданно для всех признался в любви. Таким способом он поздравил певицу Жасмин с днем рождения.

"С днем рождения, дорогая Джеси! Сияй! Пой! Люби и будь любимой! Ты – настоящий друг! Люблю!"

– написал певец.

Подписчики не только присоединились к поздравлениям, но и заметили, что артисты прекрасно смотрятся вместе.

"Скорейшего исполнения всех мечт и желаний!", "Ну Фил...ты молодец😗", "Счастья и любви❤️", "Красивая творческая пара !❤️", "Ну, красавцы!!! Счастья вам обоим!!!", "Красиво смотритесь вместе 🌹".