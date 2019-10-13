"Блондинка в шоколаде" откровенно рассказала о желании насладиться красивым человеком

Телеведущая и светская львица предстала перед публикой в неожиданном свете.

В Instagram Ксении Собчак появилось фото, где она с восхищением разглядывает обнаженную женщину. Под фото со скульптурой недавно связавшая себя узами брака звезда пустилась в откровения. Собчак заговорила о человеческой зависти и желании очернить прекрасное. При этом сама она при встрече с тем, кто красивее и умнее, хочет лишь одного – "насладиться этим человеком,искупаться в этой красоте и научиться чему-то ,если есть чему".

Подобные рассуждения совсем не характерны для Собчак, отметили некоторые пользователи и напомнили ей о прошлых "грехах".

"Ксения,это пишет человек,который первые лет 35 своей жизни всех цеплял,оскорблял и унижал?)))Но я рада,что Вы меня есть после рождения сына...." – написала одна из подписчиц.

Поведение Собчак после свадьбы с режиссером Константином Богомоловым часто удивляет ее поклонников. Так, недавно она показалась в траурном наряде, сильно похудевшая. Пользователи решили, что новый мужразочаровал Ксению.