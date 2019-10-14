Телеведущую сравнили с челядью

Ксения Собчак в Instagram посмеялась над привычкой продюсера Димы Билана Яны Рудковской показывать свои роскошные завтраки. Пост привлек внимание Максима Галкина, который не смог не оставить забавный комментарий.

"Ну что, Яночка, съела? Вот это я понимаю рубрика „Мои завтраки“. А у тебя непонятно что вообще", – подписала Ксения свои фотографии, где она с аппетитом ест гречку. Телеведущая предстала в домашней обстановке и с минимумом косметики на лице.

"Гречка для челяди", "Надо организовать краудфандинг на нормальную вилку для Ксении. Это же какая-то кондитерская лопатка", "Гречку на завтрак едят только аристократы и дегенераты", "Между прочим, вкуснее смотрится, чем яйцо с икрой на блюде", "Вот это я понимаю, человек проголодался",

– оценили подписчики шутку Собчак. Максим Галкин также не удержался от комментария:

"Здорово! Я бы ограничился первой фоткой: видна и еда, и нос, и голодный глаз, и охочий до еды рот! Это само естество".

Ранее на странице Ксении появилось фото, где она с восхищением разглядывает обнаженную женщину. В тексте под снимком Собчак высказалась о человеческой зависти и желании очернить прекрасное.