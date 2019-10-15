Малахова ослепило декольте Брежневой до пупка

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Экс-солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева порадовала своих подписчиков в Instagram откровенной фотографией в черном платье с глубоким вырезом.
"Какой вопрос последний год я слышу чаще всего? Не о личной жизни, тут нормальные люди все понимают",
– пошутила певица перед анонсом своего предстоящего концерта в Москве. Подписчики с восторгом приняли новость, а также прокомментировали пикантный снимок звезды (орфография и пунктуация оригиналов сохранены):
"Груди – зачет!", "Красотка какая!", "Ох, как секси", "Настоящая! Ничего приделанного, накаченного, отрезанного!!! Богиня!", "Такое ощущение что у Вас силы кончились, но фото прекрасно, как и вы".
Оценили соблазнительную фотографию и российские звезды, в том числе Андрей Малахов, который, не удержавшись, поставил певице лайк.
Напомним, что слухи о разводе Брежневой с Константином Меладзе певица опровергла, сообщив, что в ее жизни настал хороший плодотворный период.
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