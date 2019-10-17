Предпринимательница стала женой греческого миллиардера

Стало известно, что Дарья Жукова и Ставрос Ниархос поженились в прошедшие выходные в Париже. Бракосочетание бывшей супруги Романа Абрамовича было скоромным – на нем присутствовали только самые близкие пары.

Об этом пишет Us Weekly. Известно, что 33-летний Ставрос Ниархос и 36-летняя Дарья Жукова познакомились много лет назад, когда были в других отношения. В прошлом году, после расставания с предыдущими партнерами, пара впервые вышла в свет вместе. В начале лета этого года появилась информация о помолвке влюбленных.

Дарья Жукова была супругой Романа Абрамовича 10 лет. Сейчас они вместе владеют музеем современного искусства и воспитывают двоих детей.



