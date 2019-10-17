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Раскрыты подробности свадьбы бывшей жены Абрамовича

Раскрыты подробности свадьбы бывшей жены Абрамовича
Дарья Жукова. Фото: www.globallookpress.com
Предпринимательница стала женой греческого миллиардера

Стало известно, что Дарья Жукова и Ставрос Ниархос поженились в прошедшие выходные в Париже. Бракосочетание бывшей супруги Романа Абрамовича было скоромным – на нем присутствовали только самые близкие пары.

Об этом пишет Us Weekly. Известно, что 33-летний Ставрос Ниархос и 36-летняя Дарья Жукова познакомились много лет назад, когда были в других отношения. В прошлом году, после расставания с предыдущими партнерами, пара впервые вышла в свет вместе. В начале лета этого года появилась информация о помолвке влюбленных.

Дарья Жукова и Роман Абрамович. Фото: www.globallookpress.com

Дарья Жукова была супругой Романа Абрамовича 10 лет. Сейчас они вместе владеют музеем современного искусства и воспитывают двоих детей. 


Дарья ПЕТРОВА
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