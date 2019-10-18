Артистка в ближайшее время не сядет за руль автомобиля

Преображенский суд Москвы лишил актрису Наталью Бочкареву прав на 1 год и 8 месяцев и приговорил ее к штрафу на 30 тыс. рублей.

На судебное заседание актриса не пришла, не было в зале и ее представителя, сообщает телеканал "360". По словам инспекторов ДПС, от задержанной Бочкаревой пахло алкоголем, а когда ей предложили пройти освидетельствование, она отказалась без объяснения причин.

ЧП со звездой сериала "Счастливы вместе" произошло в середине сентября. При досмотре выяснилось, что у Натальи при себе был пакетик с подозрительным белым порошком, напоминает сайт "Комсомольская правда". Видео задержания доступно в Сети, однако артистка отрицает, что на кадрах ролика снята именно она.

