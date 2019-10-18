Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Меладзе удивил странным снимком

Меладзе удивил странным снимком
Валерий Меладзе. Фото: instagram.com/meladzevalerian
Певец показал свой автомобиль на фоне знаменитого храма

Валерий Меладзе побывал в Тверской области и сфотографировался на фоне знаменитой затопленной колокольни в городе Калязин.

"К каждому храму должна вести дорога...Но не до каждого можно дойти", –  

глубокомысленно написал певец на своей страничке в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

При этом Меладзе не просто сфотографировался на фоне знаменитой колокольни – в кадр ненавязчиво попала роскошная машина певца. 

Поклонники звезды не преминули отметить этот факт:

"Вообще там кирпич висит) к реке на машине нельзя",  "Меладзе и "Майбах" – идеальное сочетание", "Мерс сразу вызывает устойчивый ассоциативный ряд "солидный Господь для солидных господ ", "На этом фото прекрасно все!",  "Хороша машина" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Калязинская колокольня – одна из самых известных достопримечательностей России. Единственная сохранившаяся часть Никольского собора стоит на крошечном островке посреди Волги, сам храм был затоплен при строительстве Угличской ГЭС.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Грузины призвали власти сделать адекватные шаги к России

Бурджанадзе увидела добрый знак в принятом Москвой решении по утверждению нового авиаперевозчика для Кутаиси

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей