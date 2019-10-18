Певец показал свой автомобиль на фоне знаменитого храма

Валерий Меладзе побывал в Тверской области и сфотографировался на фоне знаменитой затопленной колокольни в городе Калязин.

"К каждому храму должна вести дорога...Но не до каждого можно дойти", –

глубокомысленно написал певец на своей страничке в Instagram.

При этом Меладзе не просто сфотографировался на фоне знаменитой колокольни – в кадр ненавязчиво попала роскошная машина певца.

Поклонники звезды не преминули отметить этот факт:

"Вообще там кирпич висит) к реке на машине нельзя", "Меладзе и "Майбах" – идеальное сочетание", "Мерс сразу вызывает устойчивый ассоциативный ряд "солидный Господь для солидных господ ", "На этом фото прекрасно все!", "Хороша машина" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Калязинская колокольня – одна из самых известных достопримечательностей России. Единственная сохранившаяся часть Никольского собора стоит на крошечном островке посреди Волги, сам храм был затоплен при строительстве Угличской ГЭС.

