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"Это бомба": звезда "Папиных дочек" показалась в мини-платье

Дарья Мельникова. Фото: www.globallookpress.com
Образ артистки удивил фанатов

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова выложила в Instagram сексуальное фото.

На снимке актриса сидит на столе в обтягивающем мини-платье, которое эффектно подчеркивает ее фигуру.

"Не знаю, как так получилось, что я выкладываю фото в змеином (!) мини.... будем считать, что это кинопробы...в новое амплуа", – написала Дарья.

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Публикация от Дарья Мельникова (@melnikovadsh)

Подписчики пришли в восторг от образа Мельниковой. "Это бомба!!!🌹", "Секси-пекси!😘", "Какая же вы крутая", "Очень похожа тут на Шарлиз Терон", "Красота шедевральная", "Супермодель!", "Даша, почаще примеряйте такие амплуа)))) Вам очень идёт👍".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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