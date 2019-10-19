Образ артистки удивил фанатов

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова выложила в Instagram сексуальное фото.

На снимке актриса сидит на столе в обтягивающем мини-платье, которое эффектно подчеркивает ее фигуру.

"Не знаю, как так получилось, что я выкладываю фото в змеином (!) мини.... будем считать, что это кинопробы...в новое амплуа", – написала Дарья.

Подписчики пришли в восторг от образа Мельниковой. "Это бомба!!!🌹", "Секси-пекси!😘", "Какая же вы крутая", "Очень похожа тут на Шарлиз Терон", "Красота шедевральная", "Супермодель!", "Даша, почаще примеряйте такие амплуа)))) Вам очень идёт👍".