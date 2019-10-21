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Раскрыта истинная причина госпитализации Талызиной

Раскрыты подробности о госпитализации Талызиной
Валентина Талызина. Фото: www.globallookpress.com
Правду рассказала дочь народной артистки

Валентина Талызина попала в больницу. Изначально сообщалось, что у знаменитости случился микроинсульт, однако дочь актрисы эту информацию опровергла. Женщина рассказала, что Талызина чувствует себя нормально, а госпитализация потребовалась из-за проблем с ногой.

"Ну ничего, нормально. Да (она в больнице – прим. ред.). Но у нее там просто нога, коленка болит", —цитирует телеканал "360" дочь актрисы Ксению Хаирову.

Сама актриса подтвердила агентству "Москва" свою госпитализацию, а вот комментировать свое состояние и рассказывать подробности отказалась.

Валентина Талызина – народная артистка РСФСР. Она сыграла в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", где исполнила роль второго плана и озвучила главную героиню в исполнении Барбары Брыльской.

Дарья ПЕТРОВА
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