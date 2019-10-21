Артист поведал о совпадении, случившемся в его жизни

Игорь Петренко рассказал телезрителям о семейной трагедии – у сестры артиста погиб сын.

"Это просто какая-то мистика. Я как раз снимался в эпизоде в "Звезде", где тонет мой товарищ. Вылез из воды,... как вдруг раздается звонок, и мне сообщают о смерти моего племянника, который утонул", –

признался актер в программе "Судьба человека".

Мама Петренко поехала купаться вместе с внуком и, когда малыш резвился в воде, упустила его из виду и стала следить за совсем другим ребенком. Когда женщина поняла свою ошибку, было уже поздно – мальчика спасти не удалось.

Актер добавил, что у всех в его семье после той трагедии изменилось восприятие жизни. А сестра Игоря потом родила двух девочек.



