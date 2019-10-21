Звезда не смутилась, но опустила глаза

Знаменитая актриса и телеведущая Яна Кошкина взбудоражила Сеть своим откровенным фото. Девушка показала полуголую попу поклонникам.

На снимке красотка с идеальным телом стоит на пляже в бикини, приложив ладонь к своей пятой точке и опустив при этом глаза. Сквозь ее тело будто проходят лучи уходящего в закат солнца.

"Вечереет. Стеснение пропало", – написала Кошкина в Instagram и получила небольшую порцию критики в свой адрес (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Срамота то какааяя, выставила тут на весь часной народ", "Плоская",

– написали завистницы, против которых сразу же ополчились поклонники телезвезды. Фанаты напомнили, что именно так выглядит купальник, который является "обычной пляжной одеждой", и, конечно же, расхвалили сногсшибательную фигуру знаменитости.

"Ну наконец и пятый элемент! А то всё титьки, да титьки!" – обрадовался подписчик.



"Жопка хороша", "Идеально", "Замечательный вид", "Попка просто пушка", "Девушка мечты", "Кошкина бомба", "Шикарна", – подхватили другие.

"Отдыхай чаще! Хоть будет на что смотреть", – взмолил еще один фанат.

Впрочем, слишком откровенных фото Кошкина не выкладывает в Сеть. Однако охотно демонстрирует выпуклые части своего роскошного тела.











