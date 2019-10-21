Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Кошкина прикрыла ладонью голый зад

Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official/
Звезда не смутилась, но опустила глаза

Знаменитая актриса и телеведущая Яна Кошкина взбудоражила Сеть своим откровенным фото. Девушка показала полуголую попу поклонникам. 

На снимке красотка с идеальным телом стоит на пляже в бикини, приложив ладонь к своей пятой точке и опустив при этом глаза. Сквозь ее тело будто проходят лучи уходящего в закат солнца. 

"Вечереет. Стеснение пропало", – написала Кошкина в Instagram и получила небольшую порцию критики в свой адрес (орфография и пунктуация авторов сохранены). 

"Срамота то какааяя, выставила тут на весь часной народ", "Плоская",

– написали завистницы, против которых сразу же ополчились поклонники телезвезды. Фанаты напомнили, что именно так выглядит купальник, который является "обычной пляжной одеждой", и, конечно же, расхвалили сногсшибательную фигуру знаменитости. 

"Ну наконец и пятый элемент! А то всё титьки, да титьки!" – обрадовался подписчик.  

"Жопка хороша", "Идеально", "Замечательный вид", "Попка просто пушка", "Девушка мечты", "Кошкина бомба", "Шикарна", – подхватили другие. 

"Отдыхай чаще! Хоть будет на что смотреть", – взмолил еще один фанат.  

Впрочем, слишком откровенных фото Кошкина не выкладывает в Сеть. Однако охотно демонстрирует выпуклые части своего роскошного тела.   



 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Европа потянула трубу к "Турецкому потоку"

По первой нитке газопровода топливо уже пустили

"Обречен": грязевой вулкан уничтожит Крымский мост

В Незалежной придумали новую причину обрушения сооружения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей