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Знаменитая актриса и телеведущая Яна Кошкина взбудоражила Сеть своим откровенным фото. Девушка показала полуголую попу поклонникам.
На снимке красотка с идеальным телом стоит на пляже в бикини, приложив ладонь к своей пятой точке и опустив при этом глаза. Сквозь ее тело будто проходят лучи уходящего в закат солнца.
"Вечереет. Стеснение пропало", – написала Кошкина в Instagram и получила небольшую порцию критики в свой адрес (орфография и пунктуация авторов сохранены).
"Срамота то какааяя, выставила тут на весь часной народ", "Плоская",
– написали завистницы, против которых сразу же ополчились поклонники телезвезды. Фанаты напомнили, что именно так выглядит купальник, который является "обычной пляжной одеждой", и, конечно же, расхвалили сногсшибательную фигуру знаменитости.
"Ну наконец и пятый элемент! А то всё титьки, да титьки!" – обрадовался подписчик.
"Жопка хороша", "Идеально", "Замечательный вид", "Попка просто пушка", "Девушка мечты", "Кошкина бомба", "Шикарна", – подхватили другие.
"Отдыхай чаще! Хоть будет на что смотреть", – взмолил еще один фанат.
Впрочем, слишком откровенных фото Кошкина не выкладывает в Сеть. Однако охотно демонстрирует выпуклые части своего роскошного тела.
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