"Природа наградила": Кошкина распахнула пиджак на улице

Знаменитость показала пышный бюст

В Instagram-аккаунте Яны Кошкиной появилось видео, где сексуальная брюнетка смело расстегивает пиджак прямо на улице. Под ним у девушки был надет только кроткий топ, который совсем не скрывал ее выдающиеся формы. Телеведущая продолжила дальше заигрывать с оператором, оголяла плечи и эротично изгибалась.

Сексуальное видео с Кошкиной посмотрели около 60 тыс. человек: если одни в восторге от фигуры брюнетки, то другие, наоборот, упрекают ее в ненатуральности и пошлости. Некоторые пользователи недоумевают: почему Яна до сих пор остается в России, ведь, по их мнению, она могла бы покорить Голливуд.

"Кошечка", "Искусительница", "Природа наградила, грех не пользоваться", "Яна, ты актриса. Но не вижу стремления стать мировой звездой", "Страшная, как смерть", "Клоунесса", "Баба деревенская", "Черная пантера", "Могли бы стать девушкой Бонда",

– написали комментаторы под видео с телеведущей.

Как актриса Яна Кошкина дебютировала в картине о жизни школьников "ОБЖ", сыграла саму себя. Позже снялась в эпизодической роли в сериале "Слово женщине". Затем – в популярном ситкоме "Интерны", сериалах "Лесник", "Светофор", "Хмуров", "Студия 17", "Учитель" и других.

Ранее Яна Кошкина разделась на съемках.