"Секс-тренажер": Кошкина разделась на съемках

Девушка позировала в кровати, выставив ягодицы напоказ

Яна Кошкина опубликовала в социальных сетях фото в нижнем белье. Поклонники подумали, что в таком виде звезда едет на верхней полке в поезде и начали фантазировать о такой попутчице. Сама актриса объяснила, что так выглядит ее гримерка, а сейчас она находится на съемочной площадке.

Для съемок какого фильма звезда разделась – пока непонятно. Но поклонники к оголенному телу брюнетку отнеслись по-разному: одни восторгаются формами красотки, другие ругают ее за пошлость.

"Красотка", "Попец зачетный", "Слишком идеально", "Вульгарная провинциалка", "Пошловатый костюмчик", "Яна, вы секс-тренажер", "Жаль вас в поезде не встретишь", "Лучше без всего вам",

– высказались комментаторы.

Как актриса Яна Кошкина дебютировала в картине о жизни школьников "ОБЖ", сыграла саму себя. Позже снялась в эпизодической роли в сериале "Слово женщине". Затем – в популярном ситкоме "Интерны", сериалах "Лесник", "Светофор", "Хмуров", "Студия 17", "Учитель" и других.