"Черная пантера": Кошкина похвасталась загорелым телом

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Актриса Яна Кошкина показала поклонникам свои формы в купальнике. Пользователи только восхитились сногсшибательной фигурой красотки и отметили, что ей очень идет смуглый оттенок кожи. Звезда призналась, что, несмотря на то, что "загар нынче не в моде", она все равно проводит много времени на солнце.
Пользователи социальных сетей поддержали Кошкину и засыпали ее комплиментами.
"Черная пантера", "Хороша, нет слов", "Яна, вы как всегда прекрасны", "Яна, нельзя так поступать с мужскими сердцами, вы бесподобны", "Шикарная женщина",
– хвалят девушку в комментариях.
Еще больший восторг вызвало видео Яны Кошкиной, где она в сексуальном платье вертит ягодицами перед оператором и демонтирует роскошное декольте.
Снимки телеведущей не всегда получает положительную оценку. Однажды звезда снялась в купальнике с неудачного ракурса, и пользователи посоветовали ей начать ходить в тренажерный зал.
Пока стороны находятся в состоянии неопределенности
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