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"Черная пантера": Кошкина похвасталась загорелым телом

Яна Кошкина. Фото: Пресс-служба
Девушка наслаждается солнцем на отдыхе

Актриса Яна Кошкина показала поклонникам свои формы в купальнике. Пользователи только восхитились сногсшибательной фигурой красотки и отметили, что ей очень идет смуглый оттенок кожи. Звезда призналась, что, несмотря на то, что "загар нынче не в моде", она все равно проводит много времени на солнце.

Пользователи социальных сетей поддержали Кошкину и засыпали ее комплиментами.

"Черная пантера", "Хороша, нет слов", "Яна, вы как всегда прекрасны", "Яна, нельзя так поступать с мужскими сердцами, вы бесподобны", "Шикарная женщина",

– хвалят девушку в комментариях.

Еще больший восторг вызвало видео Яны Кошкиной, где она в сексуальном платье вертит ягодицами перед оператором и демонтирует роскошное декольте.

Снимки телеведущей не всегда получает положительную оценку. Однажды звезда снялась в купальнике с неудачного ракурса, и пользователи посоветовали ей начать ходить в тренажерный зал. 

 

Дарья ПЕТРОВА
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