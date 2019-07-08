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"Незаконно хороша": Кошкина разделась перед камерой

Яна Кошкина. Фото:instagram.com/yana_koshkina_official
Звезда продемонстрировала внушительное декольте

Телеведущая Яна Кошкина порадовала поклонников новой фотографией в боди. Сексуальный наряд обнажил ноги звезды и ее бюст, который привлек в комментарии сотен мужчин. Подписчики Яны оценили ее формы по достоинству и завалили красотку комплиментами.

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Публикация от Яна Кошкина (@yana_koshkina_official)

"Сладкая", "Незаконно хороша", "Вокруг стало жарко, все тело покрылось мурашками", "Мечта", "Уже 7 секунд смотрю только на грудь", "Горячая",

– прокомментировали в Instagram.

Если фото с красоткой оценили 30 тысяч человек, то пикантное видео с ее участием пришлось по вкусу почти 300 тысячам зрителей. В ролике Кошкина пытается повторить популярный флешмоб по открыванию бутылки без рук. Пока все остальные участники раскручивает крышку ногами, она решила воспользоваться помощью груди. Попытка оказалась удачной: крышка слетела, а вода обрызгала прелести сексуальной брюнетки.

Ранее свои способности продемонстрировала Анастасия Волочкова. Балерина без труда открутила крышку на бутылке с помощью пуантов.


Дарья ПЕТРОВА
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