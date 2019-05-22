"Мисс Страсть": Кошкина повертела ягодицами

Звезда сериалов вскружила головы фанатам

Яна Кошкина засветилась в новом образе. В ролике, который помещен в соцсети, она выглядит так соблазнительно, что поклонники не сдержали чувств.

На видео артистка в длинном, сияющем блестками платье с открытой спиной, которое подчеркивает все ее аппетитные округлости, сначала идет по коридору. Затем, повернувшись лицом и послав воздушный поцелуй, она заходит в зал, подняв руки и покачивая бедрами. И там под медленную мелодию грациозно изгибается в танце, эротично выпячивая ягодицы.

"Выгуляла мое новое платье... Оно невероятное",

– сообщила девушка под видео.

Среди подписчиков равнодушных не оказалось. Кинозвезду щедро осыпали комплиментами, отметив и красоту ее наряда:

"Мисс Страсть 2019", Одним словом – кошка! Настоящая! Соблазнительница!", "Классно!", "Шикарно", "Роскошная", Огонь", "Какая же ты изящная! Леди совершенство!", "Очень круто", "Хороша", "Ты супер", "Очаровательная", "Вы прекрасны", "Яночка, ты великолепна!", "Секси", "Яна великолепна во всем, но от ее улыбки просто с ума можно сойти!", "Лучшая", "Платье – бомба", "Идеально подчеркивает твою фигуру и позволяет насладиться видом красивой спины", "Самая красивая в мире".

Мужчины впечатлились больше других, для них артистка "не девушка, а находка". Один даже обратился к ней с просьбой. "Возьмите меня на работу водителем, чтоб каждый день вами любоваться через зеркало заднего вида", – написал он.

Были и те, кому видео совсем не понравилось. Такие возмутились:

"Лицо, наверное, нужно попроще, а то ты же не в танке едешь...", "Кроме как шевелить булками, больше ничего не может".

Ранее Кошкина опубликовала другое видео. На нем она, одетая в открытое платье с прозрачной вставкой, из которой ее грудь видна во всей пышной красе, приглашает всех "на премьеру экстремальной комедии".

Этот ролик тоже произвел эффект разорвавшейся бомбы. Реакция была молниеносной. Однако мнения сильно разошлись.

"До чего же Вы милая", "Такая прям киска...", "Яна, ну какой театр с твоими данными?! Порадуй нас чем-нибудь более смелым", "Силикон зря заливала, что ли... показывай сисяндры", "Янчик, тебе в жесткой порнухе надо сниматься, а не в юмор-шоу", "Ну и сиськи отпустила", "Как же ты их носишь?!"

– откликнулись подписчики.

Страсти в Instagram звезды сериалов бушуют не в первый раз. Ранее поклонники спорили из-за кадра, на котором она позирует в одних трусиках, их завело откровенное фото артистки, возмутил ее вид сзади. А из-за снимка в кружевном боди, которое обнажает пышный бюст Кошкиной, фанаты совсем потеряли головы.

Как актриса Яна Кошкина дебютировала в картине о жизни школьников "ОБЖ", сыграла саму себя. Позже снялась в эпизодической роли в сериале "Слово женщине". Затем – в популярном ситкоме "Интерны", сериалах "Лесник", "Светофор", "Хмуров", "Студия 17", "Учитель" и других.

Когда на ТНТ стартовал показ фильма "ЧОП", Кошкина сыграла одну из главных героинь. Тогда же на экраны вышло сразу несколько проектов с участием актрисы – комедия от режиссера Дмитрия Суворова "Одноклассницы"; мелодраматический мини-сериал "Бедная девочка", приключенческая комедия "Напарник" и второй сезон сериала "ЧОП".