"Секс-бомба": Кошкина выставила тело на показ

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Яна Кошкина порадовала поклонников новым снимком в кружевном боди. На фото брюнетка сбрасывает с себя верхнюю одежду и выставляет на показ свои прелести: объемный бюст и сексуальные бедра.
Поклонники телеведущей восхищаются внешностью 29-летней красотки: они уверены, что Кошкина ничуть не уступает голливудским суперзвездам.
"Просто огонь", "Королева моей мечты", "Секс-бомба", "Ты как ураган", "Пантера", "Вот это арбузики у тебя", "Шикарная фигура", "Наш ответ Голливуду", "Просто неотразима, ослепительно красива",
– восхитились сексуальной Кошкиной.
Один из комментаторов, наоборот, жестко раскритиковал актрису: "тупые, беспринципные, чуть натюнингованные, бесталанные, бестолковые, крокодилы без макияжа в чести", – охарактеризовали знаменитость.
Ранее Яна Кошкина продемонстрировала загорелое тело в откровенном купальнике.
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