"Секс-бомба": Кошкина выставила тело на показ

Сексуальная актриса скинула одежду

Яна Кошкина порадовала поклонников новым снимком в кружевном боди. На фото брюнетка сбрасывает с себя верхнюю одежду и выставляет на показ свои прелести: объемный бюст и сексуальные бедра.

Поклонники телеведущей восхищаются внешностью 29-летней красотки: они уверены, что Кошкина ничуть не уступает голливудским суперзвездам.

"Просто огонь", "Королева моей мечты", "Секс-бомба", "Ты как ураган", "Пантера", "Вот это арбузики у тебя", "Шикарная фигура", "Наш ответ Голливуду", "Просто неотразима, ослепительно красива",

– восхитились сексуальной Кошкиной.

Один из комментаторов, наоборот, жестко раскритиковал актрису: "тупые, беспринципные, чуть натюнингованные, бесталанные, бестолковые, крокодилы без макияжа в чести", – охарактеризовали знаменитость.

Ранее Яна Кошкина продемонстрировала загорелое тело в откровенном купальнике.