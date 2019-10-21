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"Бедный Вова": жена Преснякова призналась в страшном обмане

Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya
Певица привела в недоумение поклонников

Наталья Подольская раскрыла страшную тайну: оказывается, она любит кофе без молока. Все бы ничего, но ее муж Владимир Пресняков обычно делает ей каппуччино с молочной пенкой.

"Каждое утро, когда я говорю тебе, что кофе – бомба, это – неправда", - 

призналась Подольская на своей страничке в Instagram.

 

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)


Откровения Натальи вызвали поток самых разных комментариев:

'А зачем было столько времени обманывать?", "Бедный Вова", "Вот это любовь", "Не надо Володю обманывать.Он такой хороший!", "Наташа, вы прелесть" , "Коварная".

Итог подвел один из подписчиков: "история о том, как его мир рухнул за минуту".

Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА
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