Певица привела в недоумение поклонников

Наталья Подольская раскрыла страшную тайну: оказывается, она любит кофе без молока. Все бы ничего, но ее муж Владимир Пресняков обычно делает ей каппуччино с молочной пенкой.

"Каждое утро, когда я говорю тебе, что кофе – бомба, это – неправда", -

призналась Подольская на своей страничке в Instagram.

Откровения Натальи вызвали поток самых разных комментариев:

'А зачем было столько времени обманывать?", "Бедный Вова", "Вот это любовь", "Не надо Володю обманывать.Он такой хороший!", "Наташа, вы прелесть" , "Коварная".

Итог подвел один из подписчиков: "история о том, как его мир рухнул за минуту".

Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.