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Наталья Подольская раскрыла страшную тайну: оказывается, она любит кофе без молока. Все бы ничего, но ее муж Владимир Пресняков обычно делает ей каппуччино с молочной пенкой.
"Каждое утро, когда я говорю тебе, что кофе – бомба, это – неправда", -
призналась Подольская на своей страничке в Instagram.
Откровения Натальи вызвали поток самых разных комментариев:
'А зачем было столько времени обманывать?", "Бедный Вова", "Вот это любовь", "Не надо Володю обманывать.Он такой хороший!", "Наташа, вы прелесть" , "Коварная".
Итог подвел один из подписчиков: "история о том, как его мир рухнул за минуту".
Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.
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