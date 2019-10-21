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Журналисты выяснили, зачем Аделина Сотникова обращалась к гадалке, которая выманила у нее 2 млн рублей. По версии СМИ, фигуристка пыталась вернуть возлюбленного.
В начале октября появилась информация о том, что Сотникова стала жертвой гадалки-мошенницы, которую нашла через соцсеть. Тогда телеграм-канал "НеМалахов" предположил, что спортсменка обратилась к гадалке из-за болезни сестры. Однако журналисты "Комсомольской правды" утверждают, что Сотникова решила вернуть бывшего парня необычным способом.
Якобы летом 2019-го фигуристка встречалась с нападающим хоккейного клуба "Ак Барса" Владимиром Ткачевым. Пара свои отношения не афишировала, а их роман быстро закончился. Из-за этого, как сообщил источник тому же изданию, фигуристка впала в депрессию. Расстроенная спортсменка оказалась легкой добычей для проворной интернет-мошенницы, которая воспользовалась уязвимостью Сотниковой. Впрочем, сама фигуристка предпочитает не комментировать эту информацию.
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