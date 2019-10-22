Барановская рассказала о пополнении в семье

Аршавин кусает локти, уверены поклонники звезды

Телеведущая Юлия Барановская уже не раз говорила о любви своего младшего сына к экзотическим животным. На этот раз Арсений подобрал на улице виноградную улитку, рассказала Юлия на своей странице в Instagram.

"Сначала думали, что просто ракушка, а оказалось живая – теперь дома на одну виноградную улитку больше", – делится Барановская.

Подписчики телеведущей появление нового питомца почти никак не прокомментировали, зато сделали массу комплиментов семье Барановской. Многих восхитила сила характера Юлии:

"Юлечка ты такая молодец, прекрасных деток вырастила", "Вы очень дружные и всегда вместе", "Юля вообще молодец, характер стальной. Умница просто. Одна с тремя детьми и сама востребована", "Такие детки большие уже и мама тоже как ребёнок, как сестренка старшая", "Какая Вы счастливая! Трое деток! Это сила. Это надёжность и опора друг другу и Вам. Счастья и удачи во всем".

Подписчики вспомнили и отца детей Юлии – футболиста Андрея Аршавина. Предположили, что он сожалеет о том, что лишился такой большой и дружной семьи:

"Интересно, отец смотрит, неужели совесть не мучает. Что за мужики", "Девочка папина копия", "У вас рядом теперь сын Аршавин-2", "Папаша пусть бегает как козелок, а потом получит то, что заслужил".



В комментариях также заметили гипс на руке старшего сына Барановской Артема. Ранее телеведущая поделилась, что он сломал руку и теперь восстанавливается.