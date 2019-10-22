Певица рассердила россиян неумеренными излияниями чувств

Любовь Успенская поделилась неожиданным видео со своими сетевыми фанатами. В ролике Любовь активно заигрывала с поклонником своего творчества – импозантным мужчиной.

"Далеко не каждый артист может похвастаться тем, что его творчество долетает до каждого уголка планеты А я – могу! Очень приятное чувство)", -

написала артистка в Instagram.

Многим подписчикам певицы увиденное очень не понравилось.



"Люба, по-моему вы запутались, вы совсем не та,что раньше нравилась нам", "это точно,странная она в последнее время", "Любаня... пошла в отрыв....", "Жесть какая-то, она тянется, чтоб его поцеловать,а он не хочет", "Хотела поцеловать – не дался !", – написали разочарованные комментаторы.

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.