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Любовь Успенская поделилась неожиданным видео со своими сетевыми фанатами. В ролике Любовь активно заигрывала с поклонником своего творчества – импозантным мужчиной.
"Далеко не каждый артист может похвастаться тем, что его творчество долетает до каждого уголка планеты А я – могу! Очень приятное чувство)", -
написала артистка в Instagram.
Многим подписчикам певицы увиденное очень не понравилось.
"Люба, по-моему вы запутались, вы совсем не та,что раньше нравилась нам", "это точно,странная она в последнее время", "Любаня... пошла в отрыв....", "Жесть какая-то, она тянется, чтоб его поцеловать,а он не хочет", "Хотела поцеловать – не дался !", – написали разочарованные комментаторы.
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
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