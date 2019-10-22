Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Успенскую высмеяли за жаркие ласки

Успенскую высмеяли за жаркие ласки
Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Певица рассердила россиян неумеренными излияниями чувств

Любовь Успенская поделилась неожиданным видео со своими сетевыми фанатами. В ролике Любовь активно заигрывала с поклонником своего творчества – импозантным мужчиной. 

"Далеко не каждый артист может похвастаться тем, что его творчество долетает до каждого уголка планеты А я – могу! Очень приятное чувство)", - 

написала артистка в Instagram.

Многим подписчикам певицы увиденное очень не понравилось. 

"Люба, по-моему вы запутались, вы совсем не та,что раньше нравилась нам", "это точно,странная она в последнее время", "Любаня... пошла в отрыв....", "Жесть какая-то, она тянется, чтоб его поцеловать,а он не хочет", "Хотела поцеловать – не дался !", – написали разочарованные комментаторы.

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Российский ледокол попал в шторм у берегов Норвегии

На борту – 33 человека

Перед разговором с Путиным Эрдоган выдвинул ультиматум

Президент Турции рассказал, что сделает, если Трамп не выполнит обещаний

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей