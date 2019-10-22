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Анастасия Квитко, которую во всем мире зовут "русской Ким Кардашьян", показала очередное сногсшибательное фото своим многочисленным поклонникам.
На страничке в Instagram Квитко опубликовала фото в очередном супероткровенном купальнике: верхняя часть белоснежного бикини не смогла полностью прикрыть пышную грудь модели, а крошечные стринги лишь подчеркнули ее круглую "пятую точку".
Поклонники осыпали звезду комплиментами на всех языках:
"Женщина с другой планеты, мечта любого мужчины", "Сногсшибательная", "Прекрасный вид", "Люблю тебя", "Принцесса, ты очень красивая", -
написали разгоряченные мужчины под снимком Анастасии. Интересно, что комментариев на русском языке почти не было.
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