Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Русская "Кардашьян" засветила ягодицы в крошечных стрингах

Русская
Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Звезда собрала комплименты на всех языках

Анастасия Квитко, которую во всем мире зовут "русской Ким Кардашьян", показала очередное сногсшибательное фото своим многочисленным поклонникам.

На страничке в Instagram Квитко опубликовала фото в очередном супероткровенном купальнике: верхняя часть белоснежного бикини не смогла полностью прикрыть пышную грудь модели, а крошечные стринги лишь подчеркнули ее круглую "пятую точку".

Поклонники осыпали звезду комплиментами на всех языках:

"Женщина с другой планеты, мечта любого мужчины", "Сногсшибательная", "Прекрасный вид", "Люблю тебя", "Принцесса, ты очень красивая", - 

написали разгоряченные мужчины под снимком Анастасии. Интересно, что комментариев на русском языке почти не было.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Российский ледокол попал в шторм у берегов Норвегии

На борту – 33 человека

Перед разговором с Путиным Эрдоган выдвинул ультиматум

Президент Турции рассказал, что сделает, если Трамп не выполнит обещаний

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей