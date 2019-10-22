Звезда собрала комплименты на всех языках

Анастасия Квитко, которую во всем мире зовут "русской Ким Кардашьян", показала очередное сногсшибательное фото своим многочисленным поклонникам.

На страничке в Instagram Квитко опубликовала фото в очередном супероткровенном купальнике: верхняя часть белоснежного бикини не смогла полностью прикрыть пышную грудь модели, а крошечные стринги лишь подчеркнули ее круглую "пятую точку".

Поклонники осыпали звезду комплиментами на всех языках:

"Женщина с другой планеты, мечта любого мужчины", "Сногсшибательная", "Прекрасный вид", "Люблю тебя", "Принцесса, ты очень красивая", -

написали разгоряченные мужчины под снимком Анастасии. Интересно, что комментариев на русском языке почти не было.