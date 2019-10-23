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После откровений Собчак о сексе Богомолов схватился за таблетки

После откровений Собчак о сексе Богомолов схватился за таблетки
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Публика усомнилась, что препараты помогу новому супругу светской львицы

Константин Богомолов опубликовал на своей странице в Instagram весьма неоднозначную фотографию. На снимке режиссер сидит за столом с горой таблеток, из которых он выложил букву Х. Следующая – скрыта за двумя стаканами.

Пользователи в Сети стали предполагать, что же означает пост Богомолова. Многие решили, что у режиссера проблемы со здоровьем.

"Прозрение", "Таблетками выложено правильное направление", "Зачем известному умному режиссёру выкладывать, как он таблетки держит? Нормальный мужик это не сделает", "Ксюха, береги Костю", "Ничего уже не поможет",

прокомментировали подписчики пост режиссера. Однако некоторые, заметив в кадре камеру, предположили, что эта фотография сделана на съемках сериала Федора Бондарчука "Псих", где главную роль играет Константин Богомолов.

Ранее жена режиссера Ксения Собчак поделилась размышлениями о сексе. По мнению телезвезды, танец показывает, каков человек будет в постели.

Карина СИРАЗОВА
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