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Константин Богомолов опубликовал на своей странице в Instagram весьма неоднозначную фотографию. На снимке режиссер сидит за столом с горой таблеток, из которых он выложил букву Х. Следующая – скрыта за двумя стаканами.
Пользователи в Сети стали предполагать, что же означает пост Богомолова. Многие решили, что у режиссера проблемы со здоровьем.
"Прозрение", "Таблетками выложено правильное направление", "Зачем известному умному режиссёру выкладывать, как он таблетки держит? Нормальный мужик это не сделает", "Ксюха, береги Костю", "Ничего уже не поможет",
– прокомментировали подписчики пост режиссера. Однако некоторые, заметив в кадре камеру, предположили, что эта фотография сделана на съемках сериала Федора Бондарчука "Псих", где главную роль играет Константин Богомолов.
Ранее жена режиссера Ксения Собчак поделилась размышлениями о сексе. По мнению телезвезды, танец показывает, каков человек будет в постели.
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