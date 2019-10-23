Публика усомнилась, что препараты помогу новому супругу светской львицы

Константин Богомолов опубликовал на своей странице в Instagram весьма неоднозначную фотографию. На снимке режиссер сидит за столом с горой таблеток, из которых он выложил букву Х. Следующая – скрыта за двумя стаканами.

Пользователи в Сети стали предполагать, что же означает пост Богомолова. Многие решили, что у режиссера проблемы со здоровьем.

"Прозрение", "Таблетками выложено правильное направление", "Зачем известному умному режиссёру выкладывать, как он таблетки держит? Нормальный мужик это не сделает", "Ксюха, береги Костю", "Ничего уже не поможет",

– прокомментировали подписчики пост режиссера. Однако некоторые, заметив в кадре камеру, предположили, что эта фотография сделана на съемках сериала Федора Бондарчука "Псих", где главную роль играет Константин Богомолов.

Ранее жена режиссера Ксения Собчак поделилась размышлениями о сексе. По мнению телезвезды, танец показывает, каков человек будет в постели.