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Умер главный композитор "Песняров"

Причиной смерти стала продолжительная и мучительная болезнь

В Белоруссии на 55-ом году жизни скончался композитор-песенник Олег Молчан. Отмечается, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

"Молчан в последнее время находился на лечении и реабилитации в Швейцарии. Там с ним и произошло это несчастье", – цитирует источника Sputnik Беларусь.

Известность Молчан приобрел в период сотрудничества с популярным ансамблем "Песняры", руководителем которого был народный артист СССР Владимир Мулявин. Для "Песняров" он написал множество популярных песен.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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