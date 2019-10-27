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"Сейчас стошнит": пьяная Успенская без трусов закинула ногу на Меладзе

Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Королеву Шансона обозвали женщиной с низкой социальной ответственностью за провокационный кадр

После недавних заявлений эпатажной Любови Успенской об отказе от нижнего белья снимок изрядно смутил публику.

На одном из мероприятий певица встретилась с коллегой по цеху – певцом и продюсером Валерием Меладзе и сфотографировалась с ним в более чем дружеской позе, как посчитали пользователи. Успенская в супермини закинула ногу на артиста, прикрыв интимное место рукой. Меладзе при этом выглядел довольно сконфуженным. Прикрылась королева шансона, по мнению пользователей, неспроста. В недавно вышедшей передаче "Бар в большом городе" Успенская призналась ведущей Яне Кошкиной, что обожает красивое белье и скупает его в магазинах, но не носит. На съемки она тоже явилась без трусов.

Пользователи иронизируют:

"Особенно пикантно этот кадр смотрится на фоне недавнего признания певицы: она неожиданно для всех заявила о том, что отказалась от ношения нижнего белья (…) Главное, чтобы этот факт теперь не дошёл до Альбины Джанабаевой", – отмечает телеграм-канал Dark Cosmo.

Не упустила случая подколоть раскованную певицу и блогер Лена Миро, отметив выражение лица Меладзе на фото.

"У Валерия такой вид, что его будто прямо сейчас стошнит. Впрочем, тут бы любой не удержался от рвотных позывов -– 70-летняя пьяная бабка на тебя ногу закинула",

написала она в своем телеграм-канале.

В Instagram Успенской на нее тоже вылили ушат грязи, напомнив о возрасте и приличиях (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Да выглядит супер,но поза явно не для пожилых" "со старостью приходит мудрость ... иногда старость приходит сама" "она не хочет менять свои привычки,женщины с низкой социальной ответственностью" – возмутились подписчики.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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