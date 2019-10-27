Балерину с увечьем сняли на камеру

Скандально известная Анастасия продолжает шокировать народ.

Одно из последних фото, напомним, вызвало бурные обсуждения.

"Утро начинается с трёх бутылок шампанского", – комментировали пользователи кадр с Волочковой, где она спит на улице в окружении бутылок.

Однако это были еще цветочки. Новый пост в Instagram напугал поклонников звезды. Балерина поделилась снимком, где стоит в платье с глубоким декольте и роскошной шубе до пят. Из-за неудачного ракурса, выбранного фотографом, кажется, что Волочкова лишилась одной руки. На это обратили внимание подписчики. Взгляды других приковала грудь Насти, которую грубияны окрестили "лепешкой". Самые въедливые не упустили случая снова обвинить трудолюбивую танцовщицу в алкоголизме (орфография и пунктуация сохранены).

"Дааа, запой обещает быть долгим по всему видно" "Фотограф уровень бог: мятый фон, перекошенная грудь, второй руки нет" "если грудь лежащая, то наличие лифчика желание всех лицезреющих" "НЕ ПЛОХО, ТОЛЬКО ВОТ ЛЕПЁШКИ НЕЛЬЗЯ НА ПОКАЗ, они некрасивые чтоб выставлять" "Отвисшие блины и корявые стопы– это её конёк! Заметьте, с каким больНым рвением она всегда выставляет свои изъяны и подчёркивает их!" "С головой надо что-то делать, в смысле волос", – Волочковой досталось по полной программе.