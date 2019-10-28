Чехова выгнулась на полу с раздвинутыми ногами

Телеведущая предложила придумать название для ее позы

Анфиса Чехова порадовала поклонников необычными фотографиями на своей странице в Instagram. Артистка опубликовала, как она занимается йогой, причем нестандартным способом – со своей собакой Картошкой, лежащей между ног телеведущей.

"Поза собаки лежащей на попе", – подписала пост Чехова и предложила своим подписчикам придумать лучшее название для изображенной позы.

"Пес в стране чудес", "Самое горячее местечко, как у печки", "Хозяйка, только не напрягайся", "Надо закрыть все щели, а то дует", "Между двух шариков", "Собака мордой "куда надо", "Поза Собаки, охраняющей самое ценное", "Картошка охраняет пирожок", "Мохнатая одалиска", "Наверное, кобель. Знает, куда прижиматься", "Охрана шоколадной фабрики",

– стали бороться подписчики телеведущей за самый оригинальный комментарий.

Ранее Анфиса Чехова похвасталась в Instargam своей обновкой – артистка показала свой будуар.