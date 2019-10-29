Певица не комплексует из-за размера бюста

Юлия Ковальчук отдыхает в теплых краях, откуда делится с поклонниками в Инстаграме красочным фотоотчетом. На одном из кадров артистка показала, что предпочитает порой ходить без бюстгалтера.

"Почему все самые любимые песни сочиняются в одиночестве и в состоянии грусти? у меня так...и готовить я люблю, находясь одна на кухне, и даже гулять стала любить одна",

– призналась Ковальчук, добавив, что одиночество ей необходимо в небольших дозах, потом нужно искупаться в любви родных.

Подписчики поддержали звезду, посоветовав не грустить, но не смогли обойти стороной ее внешний вид. На фото певица полулежа запрокинула ноги на каменную арку.

"Нежное фото. И вы Юлечка!", "Вы вся хорошенькая! Сексуально – притягательная!", "Как всегда очаровательная", "Вы самая красивая певица!", "Красотка", – осыпали комплиментами Ковальчук интернет-пользователи.

А один поклонник не смог сдержать своего восторга:

"Сексуальные титечки, простите за откровенность", – написал он. Другие фанаты в комментариях отметили, что также подумали об этом, но не решились написать.

Ковальчук не прошла мимо этого отзыва и посмеялась:

"Только вы их заметили)) или только вы озвучили".