Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Юлия Ковальчук отдыхает в теплых краях, откуда делится с поклонниками в Инстаграме красочным фотоотчетом. На одном из кадров артистка показала, что предпочитает порой ходить без бюстгалтера.
"Почему все самые любимые песни сочиняются в одиночестве и в состоянии грусти? у меня так...и готовить я люблю, находясь одна на кухне, и даже гулять стала любить одна",
– призналась Ковальчук, добавив, что одиночество ей необходимо в небольших дозах, потом нужно искупаться в любви родных.
Подписчики поддержали звезду, посоветовав не грустить, но не смогли обойти стороной ее внешний вид. На фото певица полулежа запрокинула ноги на каменную арку.
"Нежное фото. И вы Юлечка!", "Вы вся хорошенькая! Сексуально – притягательная!", "Как всегда очаровательная", "Вы самая красивая певица!", "Красотка", – осыпали комплиментами Ковальчук интернет-пользователи.
А один поклонник не смог сдержать своего восторга:
"Сексуальные титечки, простите за откровенность", – написал он. Другие фанаты в комментариях отметили, что также подумали об этом, но не решились написать.
Ковальчук не прошла мимо этого отзыва и посмеялась:
"Только вы их заметили)) или только вы озвучили".
Тотемный годослов для всех на год Паука
США, разрушая соглашение 1992 года, пытаются утаить собственные нарушения