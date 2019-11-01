Выход балерины в свет публика обсуждает второй день

Анастасия оправдалась за алкоголизм, в котором ее обвиняют боты в Сети и хейтеры. Слова в беседе с "Комсомольской правдой" звучали все те же – мол, "полстраны бухает", а нападают почему-то на Волочкову. Публику же заинтересовали не мантры звезды, а наряд, который она выбрала для общения с журналистами в ресторане.

Для выхода в свет эпатажная Настя облачилась во все белое: в трусы и лифчик, которые прикрывало прозрачное белое платье. На голове у танцовщицы красовался шиньон, который злопыхатели немедленно окрестили мочалкой. К слову, в то, что у Волочковой в бокале вода, поверили немногие (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Почему она в ресторане голая?" "летом в шубах, зимой голая. Антифриз" "Шиньон не в цвет волос Стилисты проглядели" "В стакане водка" "Чистый спирт!" "Шикарный наряд-лифчик и трусы!!все оценили???" "Вкусом конечно не блещет...наняла бы стилистов,и этот прицепная заколка вчерашнего дня..." "Ну когда же до неё доберутся стилисты? Что за занавеска на теле и мочалка на голове?"

- пишут пользователи.

Ранее Волочкова лишилась руки после бурного вечера.