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Состояние критическое: дочь известной российской певицы увезли в реанимацию

Девочка потеряла сознание

В больницу попала дочка Евы Польны, экс-солистки группы "Гости из будущего".

По предварительным данным, девочка сейчас в одной из закрытых клиник в Подмосковье. Как сообщает телеграм-канал Baza, ее поместили в реанимацию. Дочери Польны стало плохо после тяжелого приступа астмы. Сейчас она в критическом состоянии.

Подробностей и официального подтверждения этой информации пока нет.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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