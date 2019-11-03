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В больницу попала дочка Евы Польны, экс-солистки группы "Гости из будущего".
По предварительным данным, девочка сейчас в одной из закрытых клиник в Подмосковье. Как сообщает телеграм-канал Baza, ее поместили в реанимацию. Дочери Польны стало плохо после тяжелого приступа астмы. Сейчас она в критическом состоянии.
Подробностей и официального подтверждения этой информации пока нет.
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