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"Лучше не будет": болеющую Терехову спрятали от посторонних

Маргарита Терехова. Фото: www.globallookpress.com
Актриса не может говорить и гулять самостоятельно

Последние 8 лет Маргарита Терехова борется с болезнью Альцгеймера. Знаменитость прикована к постели, не узнает близких и не может говорить. Семья актрисы объясняет, что именно из-за этого прячет легендарную актрису в квартире.

Дети Тереховой хотят, чтобы зрители запомнили их маму в определенном образе, так как сейчас она выглядит хуже.

"Великая актриса заслуживает, чтобы ее все запомнили блистательной, молодой и красивой. Поэтому мы и не хотим ее показывать",

рассказал Александр Терехов программе "Звезды сошлись".

По словам сына артистки, состояние его мамы тяжелое, но стабильное. Она находится на последних стадиях болезни. Чтобы заболевание не прогрессировало, рядом с Тереховой постоянно находится кто-нибудь из родственников или друзей. Они пытаются общаться с актрисой, читают ей книги и поют.

"Мама лежит, молчит, нас не узнает. Иногда улыбается. Кушает пока еще хорошо. Сама погулять уже не может. <…> Она уже не говорит. Прогноз врачей здесь один – лучше точно не будет",

– рассказал Александр Терехов.

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Дарья ПЕТРОВА
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