Спортивная знаменитость стала звездой фильмов для взрослых из-за нужды и проблем в семье

Серебряный призер чемпионата Европы 2002 г. голландская спортивная гимнастка Верона ван де Лер призналась, что уже 8 лет трудится в порноиндустрии.

Как сообщает британский таблоид The Sun, тридцатитрехлетняя спортсменка стала сниматься в фильмах для взрослых после того, как в 2011 г. ее приговорили к двухмесячному тюремному заключению за шантаж. Сначала Верона подрабатывала вебкам-моделью, потом перешла к съемкам в пикантных фильмах.

Гимнастка объявила, что завершит карьеру порноактрисы в конце этого года – после того, как закончится срок действия ее контрактов. При этом бывшая спортивная звезда поведала, что работа ей нравилась.

"Я не была обычной порноактрисой. Я устанавливала собственные правила и снималась со своим бойфрендом или одна", –

подчеркнула Ван де Лер.

Спортсменка призналась, что выбрала такую стезю не от хорошей жизни, а из-за семейных проблем и отсутствия денег. Родственники в буквальном смысле вышвырнули Верону на улицу, и 2 года она была бездомной. Поэтому ей и пришлось поправлять материальное положение таким экстравагантным способом.