Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Отсидела срок: как юная гимнастка ушла в порно

Отсидела срок: как юная гимнастка ушла в порно
Фото: instagram.com/veronagymnast2
Спортивная знаменитость стала звездой фильмов для взрослых из-за нужды и проблем в семье

Серебряный призер чемпионата Европы 2002 г. голландская спортивная гимнастка Верона ван де Лер призналась, что уже 8 лет трудится в порноиндустрии.

Как сообщает британский таблоид The Sun, тридцатитрехлетняя спортсменка стала сниматься в фильмах для взрослых после того, как в 2011 г. ее приговорили к двухмесячному тюремному заключению за шантаж. Сначала Верона подрабатывала вебкам-моделью, потом перешла к съемкам в пикантных фильмах.

Гимнастка объявила, что завершит карьеру порноактрисы в конце этого года – после того, как закончится срок действия ее контрактов. При этом бывшая спортивная звезда поведала, что работа ей нравилась.

"Я не была обычной порноактрисой. Я устанавливала собственные правила и снималась со своим бойфрендом или одна", –  

подчеркнула Ван де Лер.

Спортсменка призналась, что выбрала такую стезю не от хорошей жизни, а из-за семейных проблем и отсутствия денег. Родственники в буквальном смысле вышвырнули Верону на улицу, и 2 года она была бездомной. Поэтому ей и пришлось поправлять материальное положение таким экстравагантным способом.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

"Серьезно болен": Лукашенко улетел из Белоруссии

Журналисты гадают, что случилось с белорусским лидером

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей