Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Убитая горем Королева рассказала о трагедии в семье из-за секс-скандала

Убитая горем Королева рассказала о трагедии в семье из-за секс-скандала
Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" до сих пор не может оправиться после потери ребенка

Наташа Королева сделала душераздирающее признание. Звезда откровенно рассказала, как похищенные интимные фото едва не разрушили ее жизнь.

В эфире программы "Эмпатия Манучи" артистка вспомнила, как еще в 2015 году у них с Сергеем Глушко похитили телефон с весьма откровенным содержимым. На нем хранились интимные снимки супругов. Воры шантажировали семью – за молчание звездам предложили отдать 100 тысяч долларов. Фотографии все-таки стали достоянием общественности. После этого Королева пережила нервный срыв – она была вынуждена ходить к психотерапевту.

Прошло три года и, казалось, что страсти поутихли. Но тут, по словам певицы, с подачи российского активиста, началась вторая волна травли. В это время Наташа была беременна вторым ребенком. Певица не вынесла стресса – малыш погиб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

"И вдруг - вот оно, само по себе! Не ждали, не гадали, само по себе такое счастье! И он меня смотрит (врач), и я по его взгляду вижу, что что-то произошло… В этот момент жить уже не хотелось",

- поделилась она с Вячеславом Манучаровым.

О тех страшных днях звезда до сих пор вспоминает со слезами.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

"Серьезно болен": Лукашенко улетел из Белоруссии

Журналисты гадают, что случилось с белорусским лидером

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей