Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" до сих пор не может оправиться после потери ребенка

Наташа Королева сделала душераздирающее признание. Звезда откровенно рассказала, как похищенные интимные фото едва не разрушили ее жизнь.

В эфире программы "Эмпатия Манучи" артистка вспомнила, как еще в 2015 году у них с Сергеем Глушко похитили телефон с весьма откровенным содержимым. На нем хранились интимные снимки супругов. Воры шантажировали семью – за молчание звездам предложили отдать 100 тысяч долларов. Фотографии все-таки стали достоянием общественности. После этого Королева пережила нервный срыв – она была вынуждена ходить к психотерапевту.

Прошло три года и, казалось, что страсти поутихли. Но тут, по словам певицы, с подачи российского активиста, началась вторая волна травли. В это время Наташа была беременна вторым ребенком. Певица не вынесла стресса – малыш погиб.

"И вдруг - вот оно, само по себе! Не ждали, не гадали, само по себе такое счастье! И он меня смотрит (врач), и я по его взгляду вижу, что что-то произошло… В этот момент жить уже не хотелось",

- поделилась она с Вячеславом Манучаровым.

О тех страшных днях звезда до сих пор вспоминает со слезами.