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У Катрин Денев случился инсульт

У Катрин Денев случился инсульт
Катрин Денев. Фото: www.globallookpress.com
Появились подробности госпитализации звезды фильма "Шербурские зонтики"

Звезда французского и мирового кино Катрин Денев перенесла инсульт.

Об этом 6 ноября сообщает AFP со ссылкой на семью актрисы. О том, что 76-летняя артистка попала в больницу ранее написал телеканал "360". В какой клинике лечится Денев, пока неизвестно.

Стремительная карьера Катрин Денев началась в 1964 г., когда она исполнила роль Женевьевы в культовом фильме "Шербурские зонтики". Картина получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. 

Валентина МАЙОРОВА

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