У Катрин Денев случился инсульт

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Звезда французского и мирового кино Катрин Денев перенесла инсульт.
Об этом 6 ноября сообщает AFP со ссылкой на семью актрисы. О том, что 76-летняя артистка попала в больницу ранее написал телеканал "360". В какой клинике лечится Денев, пока неизвестно.
Стремительная карьера Катрин Денев началась в 1964 г., когда она исполнила роль Женевьевы в культовом фильме "Шербурские зонтики". Картина получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.
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