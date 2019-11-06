У Катрин Денев случился инсульт

Появились подробности госпитализации звезды фильма "Шербурские зонтики"

Звезда французского и мирового кино Катрин Денев перенесла инсульт.

Об этом 6 ноября сообщает AFP со ссылкой на семью актрисы. О том, что 76-летняя артистка попала в больницу ранее написал телеканал "360". В какой клинике лечится Денев, пока неизвестно.

Стремительная карьера Катрин Денев началась в 1964 г., когда она исполнила роль Женевьевы в культовом фильме "Шербурские зонтики". Картина получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

