Нибиру
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Похоже, годы не властны над прекрасной Эвелиной Бледанс. Звезда поделилась новыми пляжными фото, которые вызвали бурю восторгов в Сети. Актриса продемонстрировала ослепительную фигуру в крошечном бикини, позволившем полюбоваться чувственными изгибами ее тела.
"Сейчас я топаю по лужам, а еще пару дней назад не вылезала из купальников!" -
задорно написала Эвелина на своей страничке в Instagram.
"Красотка такая, в чем секрет фигуры такой?", "просто нет слов", "Идеальная", "Боже, какая прелесть! Я тоже так выглядеть в вашем возрасте Признавайтесь, вы пьете кровь девственниц? Шучу", "Ну нельзя быть такой красивой", "вы секси", "Эвелина ты такая киса (орфография и пунктуация оригиналов сохранены)", -
комментаторы наперебой бросились писать комплименты своей любимой звезде.
Ранее Бледанс показала шикарную грудь в купальнике и пляжной накидке.
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