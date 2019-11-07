Артистку назвали сексуальной кисой

Похоже, годы не властны над прекрасной Эвелиной Бледанс. Звезда поделилась новыми пляжными фото, которые вызвали бурю восторгов в Сети. Актриса продемонстрировала ослепительную фигуру в крошечном бикини, позволившем полюбоваться чувственными изгибами ее тела.

"Сейчас я топаю по лужам, а еще пару дней назад не вылезала из купальников!" -

задорно написала Эвелина на своей страничке в Instagram.

"Красотка такая, в чем секрет фигуры такой?", "просто нет слов", "Идеальная", "Боже, какая прелесть! Я тоже так выглядеть в вашем возрасте Признавайтесь, вы пьете кровь девственниц? Шучу", "Ну нельзя быть такой красивой", "вы секси", "Эвелина ты такая киса (орфография и пунктуация оригиналов сохранены)", -

комментаторы наперебой бросились писать комплименты своей любимой звезде.

Ранее Бледанс показала шикарную грудь в купальнике и пляжной накидке.



