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"Секси": Бледанс в бикини выгнулась на пляже

Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Артистку назвали сексуальной кисой

Похоже, годы не властны над прекрасной Эвелиной Бледанс. Звезда поделилась новыми пляжными фото, которые вызвали бурю восторгов в Сети. Актриса продемонстрировала ослепительную фигуру в крошечном бикини, позволившем полюбоваться чувственными изгибами ее тела.

"Сейчас я топаю по лужам, а еще пару дней назад не вылезала из купальников!" -

задорно написала Эвелина на своей страничке в Instagram.

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Публикация от Эвелина Блёданс (@bledans)

"Красотка такая, в чем секрет фигуры такой?", "просто нет слов", "Идеальная", "Боже, какая прелесть! Я тоже так выглядеть в вашем возрасте Признавайтесь, вы пьете кровь девственниц?  Шучу", "Ну нельзя быть такой красивой", "вы секси", "Эвелина ты такая киса (орфография и пунктуация оригиналов сохранены)", - 

комментаторы наперебой бросились писать комплименты своей любимой звезде.

Ранее Бледанс показала шикарную грудь в купальнике и пляжной накидке.


Валентина МАЙОРОВА

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