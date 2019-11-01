Звезда устроила эротическую фотосессию на отдыхе

Эвелина Бледанс в очередной раз показала, как сексуальной можно быть в 50 лет. Актриса без стеснения разделась на пляже и позировала перед фотографом в купальнике, который позволил рассмотреть все ее формы.

Восхищенным подписчикам звезды остается только завидовать: они уверены, что Бледанс уникальная женщина, раз может иметь такую фигуру на шестом десятке.

"Магическая красота", "Шикарная женщина", "Всем на зависть", "Лучше молодых", "Никого не слушайте, выглядите прекрасно", "Сексуальная и прекрасная", "Вы шикарная, умная, очень красивая женщина", "Конфетка", "Всем бы так выглядеть", "Завидую вашему телу", - написали комментаторы в Инстаграм Бледанс.

Ранее свое сексуальное тело выставила напоказ Светлана Лобода.