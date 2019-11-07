Звезду подняли на смех в Сети

Анна Седокова подправила брови и поделилась этой радостной новостью со своими подписчиками.

"Я, как каждая девочка, всегда хотела побольше и пошире", -

призналась Анна на своей страничке в Instagram. Мечта певицы сбылась, и она показала всем результат на новом снимке.

Перемены в образе Седоковой понравились не всем ее поклонникам и поклонницам, и они подняли звезду на смех:

"Тетя лошадь", "Да, не поспоришь. Все "идеальней и идеальней" лицо раздувается", "А что дальше лет так через 10 ?", "прикольная кобылка !!!", "Лицо как у рыбки", "Макияж как у простушки из 3 х мушкетеров", "Анна, я теперь Вас узнаю по носу) неужели и он на очереди пластики".

Однако большинству комментаторов нравится в Анне все: и новые брови, и губы, и яркий макияж:

"Хочу сказать что тут не только брови идеальные", "Ну как можно быть такой невероятной", "Шик блеск красота Аня, ты сногсшибательная, головокружительная девушка", "Тигрица".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.