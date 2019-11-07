Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Тетя лошадь": у Седоковой раздулось лицо

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Звезду подняли на смех в Сети

Анна Седокова подправила брови и поделилась этой радостной новостью со своими подписчиками.

"Я, как каждая девочка, всегда хотела побольше и пошире", - 

призналась Анна на своей страничке в Instagram. Мечта певицы сбылась, и она показала всем результат на новом снимке. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Перемены в образе Седоковой понравились не всем ее поклонникам и поклонницам, и они подняли звезду на смех:

"Тетя лошадь", "Да, не поспоришь. Все "идеальней и идеальней" лицо раздувается", "А что дальше лет так через 10 ?", "прикольная кобылка !!!", "Лицо как у рыбки", "Макияж как у простушки из 3 х мушкетеров", "Анна, я теперь Вас узнаю по носу) неужели и он на очереди пластики".

Однако большинству комментаторов нравится в Анне все: и новые брови, и губы, и яркий макияж:

"Хочу сказать что тут не только брови идеальные", "Ну как можно быть такой невероятной", "Шик блеск красота Аня, ты сногсшибательная, головокружительная девушка", "Тигрица".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Джигарханян бежит в США

Артист готов отказаться от жизни в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей