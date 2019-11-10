Щедро одаренная природой балерина предпочитает не скрывать свои прелести

Анастасия поздравила приятеля с днем рождения, выложив совместное фото. Однако все взоры были обращены на декольте эпатажной танцовщицы.

"Сегодня День рождения моего доброго друга Михаила Кускова🌺 @mvkuskov 🍁 Миша, я бесконечно дорожу нашей дружбой! 👍 Друзей много не бывает, но мне достаточно тебя в моей жизни с твоим позитивом, радостью, чувством юмора спасительным, нашим эпатажем, красотой и твоей человечностью", – эмоционально подписала она кадр.

Помимо обсуждения груди Анастасии, некоторые завистники прошлись и по ее таланту заводить друзей (орфография и пунктуация сохранены).

"Хорош друг, не одного свежего фото вдвоём. Фоточка– то "времён Очакова и покорения Крыма"" "Миха она для тебя грудь потянула" "Это то кто, кто этот трехсотый лучший друг? Где она всех их берет?" – написали они.

Ранее Волочкова снялась в крошечных трусах-веревочках.