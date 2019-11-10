Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Волочкова в мини-платье вывалила грудь перед другом

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Щедро одаренная природой балерина предпочитает не скрывать свои прелести

Анастасия поздравила приятеля с днем рождения, выложив совместное фото. Однако все взоры были обращены на декольте эпатажной танцовщицы.

"Сегодня День рождения моего доброго друга Михаила Кускова🌺 @mvkuskov 🍁 Миша, я бесконечно дорожу нашей дружбой! 👍 Друзей много не бывает, но мне достаточно тебя в моей жизни с твоим позитивом, радостью, чувством юмора спасительным, нашим эпатажем, красотой и твоей человечностью", – эмоционально подписала она кадр.

Помимо обсуждения груди Анастасии, некоторые завистники прошлись и по ее таланту заводить друзей (орфография и пунктуация сохранены).

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Хорош друг, не одного свежего фото вдвоём. Фоточка– то "времён Очакова и покорения Крыма"" "Миха она для тебя грудь потянула" "Это то кто, кто этот трехсотый лучший друг? Где она всех их берет?" – написали они.

Ранее Волочкова снялась в крошечных трусах-веревочках.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины

Эпатажной балерине присвоили почетный титул после фото в купальнике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей