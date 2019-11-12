Артистка стала более раскрепощенной

Солистка "ВИА Гры" Ольга Меганская нечасто балует своих подписчиков откровенными фотографиями в соцсетях, несмотря на соблазнительную фигуру. Однако недавно 27-летняя певица опубликовала на странице в Instagram пикантные фотографии в прозрачном нижнем белье белого цвета.

"Оль, ты разбила моё сердце своей красотой", "Жара", "Белье просто улет", "Оля, очень красиво, фигура умопомрачительная, но фото немного интимного свойства", "Прелесть", "Ну ведь шикарная девушка!", "Оля, фигура бомба, ты стала более раскрепощенной", "Идеальная! Само совершенство!", "Смелое фото!"

– прокомментировали подписчики певицы снимки, восхитившись фигурой девушки.

Ольга Меганская стала участницей "ВИА Гры" в апреле прошлого года. Сначала певицу невзлюбили, но затем новая солистка обрела многочисленных поклонников.