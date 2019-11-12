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Солистка "ВИА Гры" в прозрачном белье засветила грудь

Ольга Меганская. Фото: instagram.com/omeganskaya
Ольга Меганская. Фото: instagram.com/omeganskaya
Артистка стала более раскрепощенной

Солистка "ВИА Гры" Ольга Меганская нечасто балует своих подписчиков откровенными фотографиями в соцсетях, несмотря на соблазнительную фигуру. Однако недавно 27-летняя певица опубликовала на странице в Instagram пикантные фотографии в прозрачном нижнем белье белого цвета.

"Оль, ты разбила моё сердце своей красотой", "Жара", "Белье просто улет", "Оля, очень красиво, фигура умопомрачительная, но фото немного интимного свойства", "Прелесть", "Ну ведь шикарная девушка!", "Оля, фигура бомба, ты стала более раскрепощенной", "Идеальная! Само совершенство!", "Смелое фото!"

– прокомментировали подписчики певицы снимки, восхитившись фигурой девушки.

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Публикация от Ольга Меганская (@omeganskaya)

Ольга Меганская стала участницей "ВИА Гры" в апреле прошлого года. Сначала певицу невзлюбили, но затем новая солистка обрела многочисленных поклонников.

Карина СИРАЗОВА

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