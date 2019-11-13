На диете скандально известной балерины долго не протянешь

Публика ужаснулась, увидев покупки для Анастасии Волочковой.

Танцовщица поделилась секретами стройности и показала, чем питается. Ранее она рассказывала, что ест один салат, острый перец и вареные яйца. Запивать это все она предпочитает, как оказалось, холодненьким таном.

"Наша хозяюшка по дому Лола прислала мне фото тележки с продуктами из магазина со словами: "Там правда, нечего есть.. Но для Вас это целая Еда" Я так смеялась. А ведь это правда.. Но зато стройность и легкость мои на лицо", – написала Волочкова в своем Instagram под фото покупок.

Откровения балерины, которая недавно оправдывалась за алкоголизм, который ей приписывают, спровоцировали бурную дискуссию. Подписчики заявили, что на такой диете, да с такими нагрузками, как у Насти, долго не протянешь. Некоторых изумило, что в тележке – почти с десяток бутылок тана. Правда, завидующие успеху и роскошной жизни Волочковой пользователи нашли объяснение – мол, от похмелья отлично помогает (орфография и пунктуация сохранены).

"Столько много бутылочек с ТАНом. Настя, ты не отекаешь от него? Он ведь с солью. Я очень люблю этот напиток, но как потом эти отеки ооо..." "Настёна,а ты перец с перцем ешь?" "Анастасия а почему пьёте именно тан" "с похмелья хорошо помогает" "потому что она пьёт спиртное" "так написала, с похмелбги само то:)))) поэтому это ее неделька с утра бутылочку и как огурчик" "С такой "еды" ласты склеишь. Питание должно быть сбалансированным, особенно для женщины", – высказались комментаторы.