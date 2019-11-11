Скандально известная балерина показала трудовые мозоли в ответ на обвинения в беспробудном пьянстве

Многочисленные материалы в СМИ о том, что танцовщица не просыхает – не более чем враки и происки недоброжелателей. У нее просто нет времени на ежедневное распитие спиртного, заявила Анастасия Волочкова.

Звезда дала большое и откровенное интервью изданию "Дни.ру", где раскрыла правду об отношениях с Аллой Пугачевой, которую она боготворит, скандалах с Ксенией Собчак. Не обошлось и без обсуждения самого наболевшего – нападках за алкоголизм, от которого якобы страдает балерина.

Волочкова напомнила завистникам, что бокал шампанского после премьеры, давшейся тяжелым трудом, – не грех и тем более не повод обвинять ее в пристрастии к горячительным напиткам. По ее словам, не просыхающий человек физически не сможет каждый день тренироваться в зале.

Анастасия поделилась подробностями о премьере спектакля, где ее подвешивают в клетке. Трюк этот довольно сложен и опасен в исполнении. Она отметила, что многому научилась.

"Это лебедка, это трос. Высота какая. И в клетке, и на полотнах. Я очень многому научилась", – рассказала бесстрашная танцовщица.

После этого она обнажила свой "рабочий инструмент" – показала собеседнику забинтованную ногу.

Ранее Волочкова снялась в любимой модели купальника с трусами-шнурочками.