Красавица снялась в платье с прозрачным лифом

Мария Погребняк, супруга футболиста Павла Погребняка, выложила на своей страничке в Instagram фотографию в открытом черном платье, не оставлявшем сомнений: белья на молодой матери не было.

Полупрозрачная ткань позволила разглядеть бюст жены спортсмена, а для большего эффекта Мария приподняла подол длинной юбки, обнажив ногу до бедра.

Подписчикам такая откровенность не понравилась:

"Как не стыдно, замужняя и дети, и голые лытки выставлять тьфу позор", "Голые соски куда муж смотрит, позор", "Надо было еще до ушей юбку в пол задрать", "Блин, груди голые, ни стыда ни совести".

Впрочем, нашлись и такие, кто заступился за очаровательную блондинку:

"Платье подчеркивает красивую,упругую грудь,создавая эффект прозрачности", "Звезда", "Вааах!!!! Это фантастически прекрасно", "Мария, вы шикарная!!!", "Мне кажется, что сейчас сильная часть населения просто слюной исходит".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.