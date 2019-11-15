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Чехова обнажила свои формы у окна

Чехова обнажила свои формы у окна
Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Звезду сравнили с восточной красавицей

Фотография Анфисы Чеховой вызвала настоящий ажиотаж в Сети. На снимке обладательница пышных форм стоит в одном нижнем белье около окна. В левой руке телеведущей стакан молока, а к ее бедру прижалась частая героиня фотографий Анфисы – собака по кличке Картошка.

"Тело затмит любую восточную красавицу, один пупочек чего стоит", "Как бы хотел быть на месте это пса", "А где можно без белья глянуть?", "Вы – воплощение мужской мечты", "Какие же у вас красивые формы", "Так и хочется, чтобы стакан с молоком опрокинулся", "Идеальная фигура",

– восхитились подписчики Чеховой таким откровенным кадром. Некоторых возмутило то, что телеведущая так часто публикует фотографии в нижнем белье и купальниках. "А как сын на это смотрит?", – спросили в комментариях.

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Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova)

Ранее Чехова рассказала, с чего начинается ее утро, опубликовав горячие кадры. На снимках можно разглядеть фигуру звезды почти по всех деталях, что несказанно порадовало поклонников и разозлило недоброжелателей.

Карина СИРАЗОВА

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