Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
391 новости
Родительница Дианы Шурыгиной, прославившейся после изнасилования, привлекла внимание прессы. Как пишут СМИ, Наталья попала в больницу. При этом женщина была навеселе. Выпила она, по данным журналистов, столько, что медики диагностировали алкогольное отравление.
Кроме того, у матери Шурыгиной была разбита бровь. Об этом сообщает РЕН ТВ. После осмотра врача женщину отпустили домой.
Ранее стало известно о разводе скандально известной Дианы Шурыгиной.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Американцы часто используют двойные стандарты в международных отношениях