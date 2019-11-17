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Пьяная и с разбитым лицом: мать Шурыгиной попала в больницу

Пьяная в дым и с разбитым лицом: мать Шурыгиной попала в больницу
Диана Шурыгина с мамой. Кадр youtube.com
Медики заявили об алкогольном отравлении

Родительница Дианы Шурыгиной, прославившейся после изнасилования, привлекла внимание прессы. Как пишут СМИ, Наталья попала в больницу. При этом женщина была навеселе. Выпила она, по данным журналистов, столько, что медики диагностировали алкогольное отравление.

Кроме того, у матери Шурыгиной была разбита бровь. Об этом сообщает РЕН ТВ. После осмотра врача женщину отпустили домой.

Ранее стало известно о разводе скандально известной Дианы Шурыгиной.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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