Медики заявили об алкогольном отравлении

Родительница Дианы Шурыгиной, прославившейся после изнасилования, привлекла внимание прессы. Как пишут СМИ, Наталья попала в больницу. При этом женщина была навеселе. Выпила она, по данным журналистов, столько, что медики диагностировали алкогольное отравление.

Кроме того, у матери Шурыгиной была разбита бровь. Об этом сообщает РЕН ТВ. После осмотра врача женщину отпустили домой.

Ранее стало известно о разводе скандально известной Дианы Шурыгиной.