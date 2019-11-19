У звезды фильма "Адъютант его превосходительства" возникли серьезные проблемы со здоровьем

Юрия Соломина увезли в одну из московских больниц. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Народный артист СССР не обращался за помощью несколько дней. С высокой температурой, которую не удавалось сбить, и болями по всему телу он был дома, сообщает "Пятый канал".

Когда скорая приехала по вызову, медики сразу решили доставить актера в клинику. По предварительным данным, у Юрия Соломина проблемы с артериями, есть подозрение на пневмонию, передает РИА ФАН. Теперь за состоянием Юрия Соломина наблюдают врачи, пишет "Царьград".

Художественный руководитель Малого театра ввел здоровый образ жизни. Он следил за режимом и питанием, у него был сильный иммунитет, напоминает сайт "Комсомольская правда".

В конце мая 2019 г. умерла жена актера Ольга Николаевна Соломина – профессор кафедры мастерства актера, художественный руководитель четвертого курса Театрального училища имени Щепкина. Они прожили в браке 65 лет.

Юрий Соломин известен по фильмам "Обыкновенное чудо", "Хождение по мукам", "Блокада", "ТАСС уполномочен заявить…" и "Летучая мышь", а также сериалам "Московская сага" и "Тяжелый песок". Особую популярность принесла ему главная роль в кинокартине "Адъютант его превосходительства".

Народный артист СССР является художественным руководителем Государственного академического Малого театра России с 1998 г., отмечает URA.RU. Ставил такие спектакли, как "Ревизор", "Чайка", "Таинственный ящик".