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Гнила почти месяц: появились детали гибели рок-звезды

Гнила почти месяц: появились детали гибели рок-звезды
Фото: Леонид Павлюченко/Утро.ру
В смерти певицы еще остались загадки

Тела солистки рок-группы "Маневры" Надиры Садыковой и ее матери были с явными гнилостными изменениями. Установлено, что женщины скончались почти месяц назад.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". Во время обыска в квартире изъяты электронные средства связи, блистер с таблетками феназепама, окурок сигареты и два кошелька, а также взяты отпечатки пальцев. Идет следствие, просматриваются записи с камер наблюдения в подъезде жилого дома, сообщает РЕН ТВ.

Солистку рок-группы "маневры и ее мать нашли мертвыми несколько дней назад. Дядя артистки, который долго не мог связаться с родственницами, последний раз он разговаривал с сестрой еще в апреле, вызвал полицию. Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь и обнаружили погибших женщин в ванной комнате.

Надира Садыкова родилась в Ташкенте в 1975 году. В 1990-е она стала солисткой рок-группы "Маневры", напоминает "Вечерняя Москва".  

Полина ДОРОЖКИНА

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