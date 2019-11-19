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Верник загремел в больницу с острым воспалением

Верник загремел в больницу с острым воспалением
Игорь Верник. Фото: www.globallookpress.com
К медикам телеведущий обратился сам

Актера и телеведущего Игоря Верника госпитализировали в одну из московских клиник.

В больницу артист обратился сам с жалобой на боли в желудке, передает Telegram-канал "112". После обследования 56-летнего телеведущего поместили в вип-отделение. По предварительным данным, у него острый панкреатит.

Игорь Верник информацию о госпитализации опроверг. Артист находится дома в полном порядке.

"Я удивлён. Я не знаю, откуда эта информация",

цитирует актера Telegram-канал "Говорит Москва".

Ранее сообщалось, что Игорю Вернику вызвали "скорую помощь" в театр МХТ им. Чехова. У актера, по данным СМИ, начались резкие боли и онемела нога.

Карина СИРАЗОВА

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