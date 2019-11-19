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Раскрыты подробности экстренной госпитализации известного актера

Раскрыты подробности экстренной госпитализации известного актера
Юрий Соломин. Фото: commons.wikimedia.org
Сегодня народный артист СССР попал в реанимацию

Советский актер Юрий Соломин, состояние которого врачи оценивали как тяжелое, сейчас чувствует себя нормально. Об этом сообщили в Малом театре.

"Юрий Мефодьевич сейчас находится в больнице, состояние у него нормализировалось",

рассказали "Газете.ру" в пресс-службе Малого театра, художественным руководителем которого является Соломин.

Ранее сообщалось, что Юрия Соломина увезли в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Актер не обращался за помощью несколько дней, несмотря на высокую температуру и боли по всему телу.

Карина СИРАЗОВА

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