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Советский актер Юрий Соломин, состояние которого врачи оценивали как тяжелое, сейчас чувствует себя нормально. Об этом сообщили в Малом театре.
"Юрий Мефодьевич сейчас находится в больнице, состояние у него нормализировалось",
– рассказали "Газете.ру" в пресс-службе Малого театра, художественным руководителем которого является Соломин.
Ранее сообщалось, что Юрия Соломина увезли в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Актер не обращался за помощью несколько дней, несмотря на высокую температуру и боли по всему телу.
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