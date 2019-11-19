Сегодня народный артист СССР попал в реанимацию

Советский актер Юрий Соломин, состояние которого врачи оценивали как тяжелое, сейчас чувствует себя нормально. Об этом сообщили в Малом театре.

"Юрий Мефодьевич сейчас находится в больнице, состояние у него нормализировалось",

– рассказали "Газете.ру" в пресс-службе Малого театра, художественным руководителем которого является Соломин.

Ранее сообщалось, что Юрия Соломина увезли в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Актер не обращался за помощью несколько дней, несмотря на высокую температуру и боли по всему телу.