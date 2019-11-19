Известный актер попал в клинику больше недели назад

Игоря Савочкина прооперировали в Москве. Ему поставили дренаж, чтобы в легком не скапливалась жидкость.

Сейчас актер находится в отделении торакальной хирургии, сообщает телеграмм-канал Mash

Звезду сериалов "Ночной дозор", "Домашний арест" и многих других, а также короткометражки "Papers, please!" госпитализировали в одну из московских больниц 11 ноября. У актера было подозрение на пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к частичному или полному коллапсу легкого.