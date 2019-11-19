Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Звезде сериалов провели сложную операцию

Звезде сериалов провели сложную операцию
Фото: www.globallookpress.com
Известный актер попал в клинику больше недели назад

Игоря Савочкина прооперировали в Москве. Ему поставили дренаж, чтобы в легком не скапливалась жидкость.

Сейчас актер находится в отделении торакальной хирургии, сообщает телеграмм-канал Mash

Звезду сериалов "Ночной дозор", "Домашний арест" и многих других, а также короткометражки "Papers, please!" госпитализировали в одну из московских больниц 11 ноября. У актера было подозрение на пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к частичному или полному коллапсу легкого.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей