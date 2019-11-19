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Супруга принца Гарри Меган Маркл является наиболее влиятельной персоной в мире моды онлайн.
Таковы итоги исследования, сделанного платформой Lyst. Герцогиня Сассекская – самый авторитетный человек, на которого ориентируются при выборе нарядов в интернете.
Каждое появление на публике 38-летней герцогини приводит к тому, что в поисковиках спрос на такую же одежду вырастает, в среднем, на 216%. кроме того, Меган Маркл в 2019 г. стала приглашенным редактором сентябрьского номера британского Vogue.
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