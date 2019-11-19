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Невестка королевы Великобритании стала самой влиятельной в онлайн-моде

Бывшая актриса задает тон для сотен тысяч поклонниц

Супруга принца Гарри Меган Маркл является наиболее влиятельной персоной в мире моды онлайн.

Таковы итоги исследования, сделанного платформой Lyst. Герцогиня Сассекская – самый авторитетный человек, на которого ориентируются при выборе нарядов в интернете.

Каждое появление на публике 38-летней герцогини приводит к тому, что в поисковиках спрос на такую же одежду вырастает, в среднем, на 216%. кроме того, Меган Маркл в 2019 г. стала приглашенным редактором сентябрьского номера британского Vogue.

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Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Валентина МАЙОРОВА

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