Бывшая актриса задает тон для сотен тысяч поклонниц

Супруга принца Гарри Меган Маркл является наиболее влиятельной персоной в мире моды онлайн.

Таковы итоги исследования, сделанного платформой Lyst. Герцогиня Сассекская – самый авторитетный человек, на которого ориентируются при выборе нарядов в интернете.

Каждое появление на публике 38-летней герцогини приводит к тому, что в поисковиках спрос на такую же одежду вырастает, в среднем, на 216%. кроме того, Меган Маркл в 2019 г. стала приглашенным редактором сентябрьского номера британского Vogue.